Сьогодні Кабінет Міністрів, представники місцевої влади, НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) та НАК "Нафтогаз України" підписали меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду не зростатимуть.

Про це поінформували в пресслужбі Уряду.

Меморандум підписали міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, міські голови, представники НКРЕКП та “Нафтогазу”.

Від міських голів документ підписали: очільник Житомира Сергій Сухомлин, очільник Києва Віталій Кличко, керівник Одеси Геннадій Труханов, міський голова Бучі Анатолій Федорук. Також у форматі відеоконференції на заході були присутні міський голова Дніпра Борис Філатов, мер Львова Андрій Садовий та керівник Маріуполя Вадим Бойченко.

“Тарифи на тепло та гарячу воду для людей не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Сьогодні офіційно закріпили це в меморандумі з міськими головами Житомира, Києва, Одеси, Бучі, які виступили від імені міської влади. Також онлайн були присутні очільники Дніпра, Львова та Маріуполя. І ми дамо можливість підписати цей меморандум усім міським головам”, – зазначив на своїй сторінці в Facebook голова Кабміну Денис Шмигаль.

Як поінформували в Офісі президента, згідно з підписаним документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення.

При цьому вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом цього опалювального сезону не зміниться. Документ також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж опалювального періоду 2020-2021 років.

Для таких підприємств передбачені: відстрочка оплати за природний газ; компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Уряд у документі гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

У свою чергу “Нафтогаз України” повинен розробити та запровадити до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це допоможе уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.