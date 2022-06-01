Україна спрощує процедуру всиновлення з допомогою "Дії". На проталі вже доступна можливість отримати первинну консультацію щодо всиновлення.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

За його словами, наразі кількість українських дітей, які можуть бути всиновлені, перевищує 17 тисяч. Водночас кількість кандидатів в усиновлювачі в рази менша. Зокрема, це пов’язано з тим, що процедура збору документів на усиновлення є довготривалою та непростою.

Сьогодні, 1 червня, почав працювати комплексний проєкт Мінсоцполітики та Мінцифри зі спрощення процедури.

На порталі “Дія” вже доступна можливість залишити заявку на отримання первинної консультації щодо усиновлення. Усе що потрібно – авторизуватися, заповнити форму та підписати її електронним підписом.

Однак до кінця серпня планується повністю цифровізувати процес взяття на облік кандидатів в усиновлювачі – заявки на усиновлення також можна буде подавати через “Дію”.