Кабінет міністрів дозволив українцям після 14 років змінювати ім’я, прізвище та по батькові.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, який бере участь в засіданні уряду.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до пункту 3 порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи.

До прийняття закону фізична особа, яка досягла 14 років, мала право змінити своє по батькові лише у разі зміни її батьком власного імені або у разі виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження. Водночас у четвертому абзаці пункту 3 порядку передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові за процедурою, встановленою порядком.

Враховуючи, що з прийняттям закону, який набрав чинності 1 січня 2021 року, фізична особа по досягненню 14 років має право змінювати по батькові на власний розсуд, тому четвертий абзац виключили з документу.