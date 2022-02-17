Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.
Ліки призначені для використання пацієнтами із груп ризику. Препарат повинен допомогти уникнути погіршення стану та переходу захворювання у середній чи важкий перебіг. Поки МОЗ узгоджує графік постачання ліків.
У Pfizer заявляли, що “Паксловід” знизив комбіновану частоту госпіталізацій або смертей на 89% у порівнянні з тими, хто приймав плацебо. Препарат застосовували пацієнти, які нещодавно відчули появу симптомів захворювання. Потребували шпиталізації менше ніж 1% хворих. Ніхто із захворілих під час випробувань не помер.
Міністерство охорони здоров’я підписало контракт на постачання 300 тисяч курсів в Україну ще до реєстрації препарату. Також в нашій державі ухвалений до використання “Молнупіравір”. Країна поки отримала 60 тисяч із 300 тисяч законтрактованих курсів лік проти коронавірусної хвороби. За призначенням лікаря його рекомендують використовувати на ранніх етапах, аби запобігти виникненню важкого перебігу захворювання.
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