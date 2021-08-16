В Україні дозволили поєднання різних COVID-вакцин, але у певних випадках: деталі

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, в Україні дозволено поєднувати м-РНК вакцини. Йдеться про поєднання Pfizer та Moderna. Вони можуть бути змішані.

Крім того, коли перша доза була отримана векторною вакциною AstraZeneca, друге щеплення може бути зроблене м-РНК вакциною (наразі це Pfizer та Moderna).

“Лише ці конфігурації й лише ці заміни є безпечними та стосовно них є відповідні дані, які підкріплені результатами наукових досліджень. Дуже важливо: вибір такої комбінації вакцини – це не вибір пацієнта. Це виключно рішення лікаря, і воно може прийматися лише за чітко визначених умов”, – зауважив Кузін.

За його словами, рішення про змішування вакцин лікар приймає, якщо на перше введення вакцини пацієнт відреагував нестандартно і була зафіксована несприятлива подія після імунізації. В такому випадку лікар видає відповідний медичний висновок, що друга доза має бути введена альтернативна. Цей медичний висновок є підставою, щоб була зроблена заміна вакцини під час другого введення.

Також змішання вакцин дозволяється, коли людина отримала першу дозу за кордоном, повернулася в країну, і в країні немає такої ж вакцини.

“Наприклад, вакцина Moderna, якої у нас 2 млн доз. Якщо через 3-4 місяці, людина, яка отримала першу дозу за кордоном і саме Moderna, повернулася в Україну, а у нас немає такої вакцини, то їй може бути введена вакцина Pfizer. Лише в цих двох випадках ми можемо допускати змішування вакцин”, – зазначив Кузін.