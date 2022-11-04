В Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих дітей віком 12-17 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначили, що підліткам бустерну дозу рекомендують робити через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози.

Відповідні зміни затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України №1979 від 3 листопада 2022 року.

Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі, зараз в Україні це Comirnaty/Pfizer.

За даними МОЗ, за час пандемії COVID-19 в Україні від ускладнень коронавірусної хвороби померло 83 дитини. Загалом, захворювання підтвердили у майже 390 тисяч неповнолітніх. Лише за минулий тиждень захворіли понад 1600 дітей.

Також у Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Проте пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

“Бустерна доза вакцини – це відновлення захисту від коронавірусної хвороби. Особливо важливою вона є для дітей із хронічними хворобами, які ризикують мати важкий перебіг COVID-19. Введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже продемонструвало свою безпечність. Вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2”, – наголосив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.