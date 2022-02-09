В Україні відтепер можна відкрити електронний лікарняний без візиту до медичного закладу. Пацієнт з ознаками грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій може отримати консультацію дистанційно.

Про це повідомив глава Міністерства охорони і здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко під час брифінгу.

Відповідний наказ розробили в МОЗ. У такий спосіб, за словами Віктора Ляшка, планується зменшити навантаження на лікарів первинної ланки.

“Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні відчувають найбільший тягар у зв’язку з особливістю Omicron”, – сказав він.

Пацієнт, який відчуває симптоми хвороби, може зателефонувати до свого сімейного лікаря та отримати поради щодо лікування. За результатами консультації лікар може сформувати висновок, який є основою для відкриття електронного лікарняного, про тимчасову непрацездатність на п’ять днів.

Якщо хвороба не відступила за цей період, то тоді треба буде прийти на огляд до медичного закладу. Після чого сімейний лікар прийме рішення стосовно нового медичного висновку і продовження е-лікарняного.

Глава Міністерства охорони і здоров’я додав, що ще однією причиною для такого рішення стали черги. Інші пацієнти уникнуть додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу чи гострі респіраторні інфекції.