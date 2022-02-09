Про це повідомив глава Міністерства охорони і здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко під час брифінгу.
Відповідний наказ розробили в МОЗ. У такий спосіб, за словами Віктора Ляшка, планується зменшити навантаження на лікарів первинної ланки.
“Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні відчувають найбільший тягар у зв’язку з особливістю Omicron”, – сказав він.
Якщо хвороба не відступила за цей період, то тоді треба буде прийти на огляд до медичного закладу. Після чого сімейний лікар прийме рішення стосовно нового медичного висновку і продовження е-лікарняного.
Глава Міністерства охорони і здоров’я додав, що ще однією причиною для такого рішення стали черги. Інші пацієнти уникнуть додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу чи гострі респіраторні інфекції.
- Нагадаємо, що у Хмельницькій області медичний заклад взяв кредит, щоб виплатити заробітну плату лікарям. КП “Славутська міська лікарня” має фінансуватися державою, проте не отримала договір для цього у 2022 році.
- Раніше повідомлялося, що в Україні лише з’явилася система безперервного професійного розвитку лікарів, яка справді мотивує вчитися, але нові зміни можуть усе зіпсувати.