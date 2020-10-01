Станом на ранок четверга, 1 жовтня, в Україні підтверджено 4069 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це рекордний показник добової захворюваності з початку спалаху в нашій країні.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (450), Києві (377), Дніпропетровській області (266), Одеській області (260), Тернопільській області (253), Львівській області (240), Сумській області (212), Житомирській області (165), Чернівецькій області (159), Рівненській області (143), Черкаській області (143), Київській області (140), Івано-Франківській області (137), Волинській області (135).

За добу померли 64 людини. В цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 4193 людини.

При цьому одужали за добу 2083 пацієнта. В цілому коронавірус в Україні подолали 94 443 пацієнта.

Всього за час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 213 028 осіб.

Варто зазначити, що про попередній рекордний показник добової захворюваності на COVID-19 повідомлялося напередодні: захворіли 4027 осіб.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 53 022 тестування на коронавірус (з них 30 167 – методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область – 6308 випадків;

• Волинська область – 8194 випадки;

• Дніпропетровська область – 6088 випадків;

• Донецька область – 3557 випадків;

• Житомирська область – 6088 випадків;

• Закарпатська область – 9918 випадків;

• Запорізька область – 4128 випадків;

• Івано-Франківська область – 13 837 випадків;

• Кіровоградська область – 1127 випадків;

• м. Київ – 23 155 випадків;

• Київська область – 9279 випадків;

• Львівська область – 20 590 випадків;

• Луганська область – 1091 випадок;

• Миколаївська область – 3270 випадків;

• Одеська область – 13 789 випадків;

• Полтавська область – 2345 випадків;

• Рівненська область – 12 554 випадки;

• Сумська область – 4435 випадків;

• Тернопільська область – 13 767 випадків;

• Харківська область – 19 128 випадків;

• Херсонська область – 1168 випадків;

• Хмельницька область – 6188 випадків;

• Чернівецька область – 14 605 випадків;

• Черкаська область – 4165 випадків;

• Чернігівська область – 4254 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 1 жовтня надійшло 4415 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.