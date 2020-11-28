Covid-19 Україна

оновлено 28.11.2020 о 17:02

Всього:

709701 (+16294)

Хворіють:

362473 (+16294)

Вилікувались:

335135 (+8897)

Померло:

12093 (+184)

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В Україні другу добу фіксують понад 16,2 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

Субота, 28 листопада 2020, 08:35

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • ушпиталено – 1 639 осіб;
  • летальних випадків – 184;
  • одужало – 8 897 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 67 348 (зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 709 701 особа;
  • одужало – 335 135 осіб;
  • летальних випадків – 12 093;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 463 249.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
  • Київ – 67 278 випадків;
  • Вінницька область – 17 051 випадок;
  • Волинська область – 23 656 випадків;
  • Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
  • Донецька область – 22 210 випадків;
  • Житомирська область – 29 098 випадків;
  • Закарпатська область – 22 974 випадки;
  • Запорізька область – 29 296 випадків;
  • Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
  • Київська область – 36 214 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 941 випадок;
  • Луганська область – 6 185 випадків;
  • Львівська область – 45 052 випадки;
  • Миколаївська область – 17 710 випадків;
  • Одеська область – 42 851 випадок;
  • Полтавська область – 21 490 випадків;
  • Рівненська область – 30 430 випадків;
  • Сумська область – 27 603 випадки;
  • Тернопільська область – 27 425 випадків;
  • Харківська область – 54 517 випадків;
  • Херсонська область – 9 845 випадків;
  • Хмельницька область – 28 917 випадків;
  • Черкаська область – 22 053 випадки;
  • Чернівецька область – 33 291 випадок;
  • Чернігівська область – 17 753 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: МОЗ, одужали, Коронавірус, померлі, статистика

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