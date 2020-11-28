В Україні другу добу фіксують понад 16,2 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 1 639 осіб;
- летальних випадків – 184;
- одужало – 8 897 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 67 348 (зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 709 701 особа;
- одужало – 335 135 осіб;
- летальних випадків – 12 093;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 463 249.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 67 278 випадків;
- Вінницька область – 17 051 випадок;
- Волинська область – 23 656 випадків;
- Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
- Донецька область – 22 210 випадків;
- Житомирська область – 29 098 випадків;
- Закарпатська область – 22 974 випадки;
- Запорізька область – 29 296 випадків;
- Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
- Київська область – 36 214 випадків;
- Кіровоградська область – 4 941 випадок;
- Луганська область – 6 185 випадків;
- Львівська область – 45 052 випадки;
- Миколаївська область – 17 710 випадків;
- Одеська область – 42 851 випадок;
- Полтавська область – 21 490 випадків;
- Рівненська область – 30 430 випадків;
- Сумська область – 27 603 випадки;
- Тернопільська область – 27 425 випадків;
- Харківська область – 54 517 випадків;
- Херсонська область – 9 845 випадків;
- Хмельницька область – 28 917 випадків;
- Черкаська область – 22 053 випадки;
- Чернівецька область – 33 291 випадок;
- Чернігівська область – 17 753 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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