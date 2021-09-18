В Україні другу добу фіксують понад 6 тис. нових випадків COVID-19

ЗеПорушення

53

Всього порушень

46

Днів без порушень
12:48 Каньє Вест ширяє в хмарах в новому кліпі на трек «24» з альбому Donda
12:10 Сивохо запропонував ввести електронне голосування на виборах для жителів окупованих територій
11:37 Мільйонера Роберта Дерста визнали винним у вбивстві 21-річної давності
11:04 Clubhouse розробляє новий спосіб запросити друзів в чат
09:34 18 вересня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:55 У суботу в Україні похолоднішає, очікуються дощі
02:01 Прокурори половини американських штатів закликали Байдена скасувати обов’язкову вакцинацію
00:56 Франція відкликає своїх послів з Австралії та США через скандал з підводними човнами
00:26 Байден анонсував саміт щодо COVID-19 на полях Генасамблеї ООН

17 вересня

23:29 На території ОРДЛО сповільнилася примусова паспортизація
22:29 Велика Британія спростила правила в’їзду для вакцинованих іноземців
22:08 Британська компанія Spacebit доставить на Місяць прапор України
21:33 Зеленський вважає, що жителі ОРДЛО мають право голосувати на виборах до Держдуми РФ
21:22 У РНБО запустили систему моніторингу олігархів
20:57 РНБО запровадила санкції проти семи представників ФСБ Росії
20:24 Україна введе санкції за вибори до Держдуми РФ на території Криму та ОРДЛО
20:12 Зеленський виступить на Генасамблеї ООН
19:53 Таліби наказали відновити навчальний процес в Афганістані: це стосується лише представників чоловічої статі
18:52 Австралія будуватиме підводні човни в партнерстві зі США: у Франції образилися
18:34 У США нафтових гігантів звинуватили в поширенні дезінформації про викопне паливо
17:18 Викрадення Чауса: СБУ отримала вказівку сфальшувати справу проти Порошенка – генерал СБУ
15:00 Граймс розповіла, що її син кличе її на ім’я
14:02 Рада за два роки в «турборежимі» ухвалила менше законів, ніж попередники – КВУ
13:33 Мендель коментуватиме події в Україні та світі на каналі Ахметова
13:30 Онлайну не буде: у всіх школах Києва рівень вакцинації освітян перевищив 80%
12:35 В аеропортах ОАЕ собаки «винюхують» COVID-19 з точністю понад 98%
11:45 Грузинська шахістка позивається проти Netflix через вислів у серіалі «Хід Королеви»

В Україні другу добу фіксують понад 6 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 17 вересня, в Україні зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 689 дітей та 89 медпрацівників.

Субота, 18 вересня 2021, 09:59

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 719 осіб. Водночас одужало – 1 763 особи, а летальних випадків зафіксовано 79.

За добу було протестовано 35 713 осіб методом ПЛР, 9 235 осіб – методом ІФА, 27 526 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 344 398 осіб; одужали – 2 230 306 осіб; летальних випадків – 54 829; проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 416 випадків;
  • Вінницька область – 133 випадки;
  • Волинська область – 209 випадків;
  • Дніпропетровська область – 434 випадки;
  • Донецька область – 272 випадки;
  • Житомирська область – 215 випадків;
  • Закарпатська область – 44 випадки;
  • Запорізька область – 260 випадків;
  • Івано-Франківська область – 206 випадків;
  • Київська область – 207 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 246 випадків;
  • Львівська область – 585 випадків;
  • Миколаївська область – 106 випадків;
  • Одеська область – 399 випадків;
  • Полтавська область – 176 випадків;
  • Рівненська область – 179 випадків;
  • Сумська область – 170 випадків;
  • Тернопільська область – 219 випадків;
  • Харківська область – 761 випадок;
  • Херсонська область – 127 випадків;
  • Хмельницька область – 160 випадків;
  • Черкаська область – 211 випадків;
  • Чернівецька область – 298 випадків;
  • Чернігівська область – 161 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні чотири області наближаються до “червоного” рівня епіднебезпеки із коронавірусом.
Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

Читати #Букви у Telegram і у Facebook