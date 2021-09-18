В Україні другу добу фіксують понад 6 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 17 вересня, в Україні зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 689 дітей та 89 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 719 осіб. Водночас одужало – 1 763 особи, а летальних випадків зафіксовано 79.

За добу було протестовано 35 713 осіб методом ПЛР, 9 235 осіб – методом ІФА, 27 526 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 344 398 осіб; одужали – 2 230 306 осіб; летальних випадків – 54 829; проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 209 випадків;

Дніпропетровська область – 434 випадки;

Донецька область – 272 випадки;

Житомирська область – 215 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 260 випадків;

Івано-Франківська область – 206 випадків;

Київська область – 207 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 246 випадків;

Львівська область – 585 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 399 випадків;

Полтавська область – 176 випадків;

Рівненська область – 179 випадків;

Сумська область – 170 випадків;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 761 випадок;

Херсонська область – 127 випадків;

Хмельницька область – 160 випадків;

Черкаська область – 211 випадків;

Чернівецька область – 298 випадків;

Чернігівська область – 161 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.