За минулу добу, 5 серпня, в Україні зафіксували 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 74, медпрацівників – 32.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 516 осіб. Водночас, одужало – 478 осіб, а летальних випадків зафіксовано 16.

За добу було протестовано 19 929 осіб методом ПЛР, 7 546 осіб – методом ІФА, 15 122 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 257 478 осіб; одужали – 2 189 293 особи; летальних випадків – 53 065; проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.