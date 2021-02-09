Про це свідчать дані сервісу Google Maps, повідомляють #Букви.
Київ
За інформацією КМДА, понад 6,5 тисячі співробітників комунальних служб прибирають місто від снігу та льоду. За даними Укргідрометцентру, за дві доби в столиці випали рекордні для цієї зими 30 см снігу.
На восьми в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту.
Львів
Львів засипало снігом настільки, що комунальна техніка не може впоратися з розчищенням вулиць. Прибирати центр міста вимушені львів’яни. Тай самого мера Андрія Садового ще вчора бачили з лопатою.
Сьогодні майже все місто в заторах.
Запоріжжя
У місті заторів майже не спостерігається.
За добу бійці ДСНС у Запорізькій області п’ять разів залучалися для допомоги населенню на автодорогах області. Всього було задіяно 17 рятувальників і 5 одиниць техніки.
Дніпро
Судячи з мапи, рух у місті місцями ускладнено.
Харків
Рух основними автомагістралями міста ускладнений. Крім того, об’їзна дорога майже уся “помаранчевого” кольору, що свідчить про те, що і за містом важко їхати.
- Кореспондент #Букв поблукав вулицями Києва й поспостерігав, як змінилося місто після снігопадів.