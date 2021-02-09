Через циклон практично всю Україну засипає снігом. Працівники комунальних служб і снігоочисна техніка працюють в посиленому режимі, щоб забезпечити вільний проїзд транспорту на дорогах. Проте в містах фіксується все більше ДТП через що утворюються затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps, повідомляють #Букви.

Київ

За інформацією КМДА, понад 6,5 тисячі співробітників комунальних служб прибирають місто від снігу та льоду. За даними Укргідрометцентру, за дві доби в столиці випали рекордні для цієї зими 30 см снігу.

На восьми в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту.

Львів

Львів засипало снігом настільки, що комунальна техніка не може впоратися з розчищенням вулиць. Прибирати центр міста вимушені львів’яни. Тай самого мера Андрія Садового ще вчора бачили з лопатою.

Сьогодні майже все місто в заторах.

Запоріжжя

У місті заторів майже не спостерігається.

За добу бійці ДСНС у Запорізькій області п’ять разів залучалися для допомоги населенню на автодорогах області. Всього було задіяно 17 рятувальників і 5 одиниць техніки.

Дніпро

Судячи з мапи, рух у місті місцями ускладнено.

Харків

Рух основними автомагістралями міста ускладнений. Крім того, об’їзна дорога майже уся “помаранчевого” кольору, що свідчить про те, що і за містом важко їхати.