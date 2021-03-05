Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 355 осіб;
- летальних випадків – 172;
- одужало – 4 149 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 384 917 осіб;
- одужало – 1 191 022 особа;
- летальних випадків – 26 763;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 910 випадків;
- Вінницька область – 816 випадків;
- Волинська область – 277 випадків;
- Дніпропетровська область – 497 випадків;
- Донецька область – 334 випадки;
- Житомирська область – 695 випадків;
- Закарпатська область – 748 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 737 випадків;
- Київська область – 690 випадків;
- Кіровоградська область – 69 випадків;
- Луганська область – 50 випадків;
- Львівська область – 646 випадків;
- Миколаївська область – 209 випадків;
- Одеська область – 372 випадки;
- Полтавська область – 172 випадки;
- Рівненська область – 198 випадків;
- Сумська область – 238 випадків;
- Тернопільська область – 394 випадки;
- Харківська область – 566 випадків;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 418 випадків;
- Черкаська область – 204 випадки;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Чернігівська область – 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 4 березня в Україні було зафіксовано 10 057 нових випадків COVID-19. Захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Майже вся країна наразі знаходиться в “помаранчевій” зоні. 3 регіони (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області) вже знаходяться в “червоній”. Там діють ті самі обмеження, що діяли під час карантину в січні.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.