Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 355 осіб;
  • летальних випадків – 172;
  • одужало – 4 149 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 384 917 осіб;
  • одужало – 1 191 022 особа;
  • летальних випадків – 26 763;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 910 випадків;
  • Вінницька область – 816 випадків;
  • Волинська область – 277 випадків;
  • Дніпропетровська область – 497 випадків;
  • Донецька область – 334 випадки;
  • Житомирська область – 695 випадків;
  • Закарпатська область – 748 випадків;
  • Запорізька область – 163 випадки;
  • Івано-Франківська область – 737 випадків;
  • Київська область – 690 випадків;
  • Кіровоградська область – 69 випадків;
  • Луганська область – 50 випадків;
  • Львівська область – 646 випадків;
  • Миколаївська область – 209 випадків;
  • Одеська область – 372 випадки;
  • Полтавська область – 172 випадки;
  • Рівненська область – 198 випадків;
  • Сумська область – 238 випадків;
  • Тернопільська область – 394 випадки;
  • Харківська область – 566 випадків;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Хмельницька область – 418 випадків;
  • Черкаська область – 204 випадки;
  • Чернівецька область – 561 випадок;
  • Чернігівська область – 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 4 березня в Україні було зафіксовано 10 057 нових випадків COVID-19. Захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.