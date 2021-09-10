Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 056 осіб. Водночас одужало – 1 310 осіб, а летальних випадків зафіксовано 76.
За добу було протестовано 28 961 особа методом ПЛР, 6 784 особи – методом ІФА, 25 236 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 310 554 особи; одужали – 2 218 873 особи; летальних випадків – 54 251; проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 406 випадків;
- Вінницька область – 98 випадків;
- Волинська область – 91 випадок;
- Дніпропетровська область – 196 випадків;
- Донецька область – 110 випадків;
- Житомирська область – 112 випадків;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 165 випадків;
- Івано-Франківська область – 90 випадків;
- Київська область – 162 випадки;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 109 випадків;
- Львівська область – 292 випадки;
- Миколаївська область – 69 випадків;
- Одеська область – 233 випадки;
- Полтавська область – 70 випадків;
- Рівненська область – 110 випадків;
- Сумська область – 78 випадків;
- Тернопільська область – 147 випадків;
- Харківська область – 341 випадок;
- Херсонська область – 97 випадків;
- Хмельницька область – 191 випадок;
- Черкаська область – 99 випадків;
- Чернівецька область – 235 випадків;
- Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
- 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
- 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
- Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.