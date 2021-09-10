Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 056 осіб. Водночас одужало – 1 310 осіб, а летальних випадків зафіксовано 76.

За добу було протестовано 28 961 особа методом ПЛР, 6 784 особи – методом ІФА, 25 236 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 310 554 особи; одужали – 2 218 873 особи; летальних випадків – 54 251; проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 406 випадків;
  • Вінницька область – 98 випадків;
  • Волинська область – 91 випадок;
  • Дніпропетровська область – 196 випадків;
  • Донецька область – 110 випадків;
  • Житомирська область – 112 випадків;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 165 випадків;
  • Івано-Франківська область – 90 випадків;
  • Київська область – 162 випадки;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 109 випадків;
  • Львівська область – 292 випадки;
  • Миколаївська область – 69 випадків;
  • Одеська область – 233 випадки;
  • Полтавська область – 70 випадків;
  • Рівненська область – 110 випадків;
  • Сумська область – 78 випадків;
  • Тернопільська область – 147 випадків;
  • Харківська область – 341 випадок;
  • Херсонська область – 97 випадків;
  • Хмельницька область – 191 випадок;
  • Черкаська область – 99 випадків;
  • Чернівецька область – 235 випадків;
  • Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
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