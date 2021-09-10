За минулу добу, 9 вересня, в Україні зафіксували 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 348 дітей та 61 медпрацівник.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 056 осіб. Водночас одужало – 1 310 осіб, а летальних випадків зафіксовано 76.

За добу було протестовано 28 961 особа методом ПЛР, 6 784 особи – методом ІФА, 25 236 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 310 554 особи; одужали – 2 218 873 особи; летальних випадків – 54 251; проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 406 випадків;

Вінницька область – 98 випадків;

Волинська область – 91 випадок;

Дніпропетровська область – 196 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 112 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 165 випадків;

Івано-Франківська область – 90 випадків;

Київська область – 162 випадки;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 109 випадків;

Львівська область – 292 випадки;

Миколаївська область – 69 випадків;

Одеська область – 233 випадки;

Полтавська область – 70 випадків;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 78 випадків;

Тернопільська область – 147 випадків;

Харківська область – 341 випадок;

Херсонська область – 97 випадків;

Хмельницька область – 191 випадок;

Черкаська область – 99 випадків;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.