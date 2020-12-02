Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Так, за минулий тиждень в Україна на ГРВІ захворіли 199 277 осіб. 39,5% хворих — діти.
Наразі показник захворюваностей на ГРВІ по країні — 524,5 на 100 тисяч населення. Це на 8,6% більше за епідемпоріг.
“Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 17 644 людини. Повідомлень про летальні випадки не надходило”, — зазначили у МОЗ.
Загалом цього сезону інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,1% вищий ніж торік. Ушпиталено 1,5% захворілих осіб.
Зауважимо, ще в середині листопада епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ трохи перевищено тільки у п’яти областях.
- Раніше МОЗ повідомляло, що COVID-19 та грипом можна заразитися одночасно, і тоді існує ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби та навіть смерті.
- #Букви розбиралися, які препарати варто тримати вдома на випадок застуди, грипу чи COVID-19.