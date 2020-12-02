Упродовж минулого тижня в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли майже 200 тисяч осіб. Епідемічний поріг вже перевищено.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, за минулий тиждень в Україна на ГРВІ захворіли 199 277 осіб. 39,5% хворих — діти.

Наразі показник захворюваностей на ГРВІ по країні — 524,5 на 100 тисяч населення. Це на 8,6% більше за епідемпоріг.

“Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 17 644 людини. Повідомлень про летальні випадки не надходило”, — зазначили у МОЗ.

Загалом цього сезону інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,1% вищий ніж торік. Ушпиталено 1,5% захворілих осіб.

Зауважимо, ще в середині листопада епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ трохи перевищено тільки у п’яти областях.