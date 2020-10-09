Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні КМУ.

Плазму планують використовувати для контрактного виробництва імуноглобуліну і подальшого лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Такий експериментальний препарат може використовуватися при лікуванні важких форм захворювання.

“Зокрема, в рамках експериментального проєкту ініціюється заготівля плазми, яка в своєму складі містить антитіла до SARS-CoV-2 (викликає захворювання COVID-19, – ред.), з подальшою переробкою та виготовленням гіперімунного імуноглобуліну. Така плазма буде передана вітчизняним виробникам лікарських засобів. У разі успішного проходження клінічних випробувань даний препарат буде використовуватися для лікування осіб, хворих на COVID-19 у важкому стані”, – наголосив під час засідання міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він уточнив, що подібні клінічні випробування проходять в інших країнах світу.

“У нас, своєю чергою, завершилися клінічні випробування звичайного імуноглобуліну, який показав досить хороші результати. Зараз оформляються відповідні документи в Державному експертному центрі. Ми вважаємо за потрібне рухатися таким шляхом і теж почати такі випробування на гіперімуноглобулін”, – уточнив Степанов.

Рішення було підтримано Урядом із доопрацюванням у триденний термін.

(На відео – з 34:00)