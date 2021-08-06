Про це повідомив народний депутат з фракції “Слуги народу”, очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

“Кабінет Міністрів готує внесення до Верховної Ради законопроєкту про, так звані, непрямі методи податкового контролю”, – сказав він.

Гетманцев зазначив, що з ухваленням цього документу Податкова служба зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу.

“Коли Податкова зможе запитати, а звідки в тебе гроші на придбання цього автомобіля, а звідки у тебе ці гроші на придбання квартири. І людина, якщо не зможе відповісти або показати ту ж саму декларацію податкову про амністію, – вона буде змушена доплатити податок за ці витрати, які не може пояснити”, – пояснив він.

За словами нардепа, це питання найближчим часом буде розглянуте на засіданні Парламенту.

“Податкова амністія” Зеленського

Нагадаємо, 17 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо проведення одноразового “добровільного” декларування активів (які ще називають “податковою амністією капіталів”).

Документ “визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке триватиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року”. Тобто громадянам надають рік для “добровільного декларування”.

Що не так із “податковою амністією”?

Як раніше пояснювали #Букви, вказана “податкова амністія” є вкрай ефемерною, оскільки законопроєкт фактично встановлює презумпцію вини особи в набутті майна, правомірність одержання якого вона не зможе довести.

Крім того, “найпоширеніший” податок, який може охопити “амністія” — податок на доходи фізичних осіб, що нараховується і сплачується за працівника роботодавцем. Відтак, саме роботодавець має бути відповідальним за всі порушення податкового законодавства щодо нарахування та сплати ПДФО. Натомість законопроєкт Зеленського перекладає цю відповідальність на кожного українця, який коли-небудь отримував зарплату.

Крім того, президентська “податкова амністія” передбачає звільнення від відповідальності за несплату тих податків, відповідальність за несплату яких і так не може наставати згідно з нормами вже чинного законодавства. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі #Букв.

Варто зазначити, що від президента Володимира Зеленського вимагали ветувати закон про податкову амністію капіталів, оскільки він вдарить по середньому класу і заробітчанах (з такою вимогою виступали в партії “Європейська Солідарність”).