У Верховній Раді до другого читання готують законопроєкт стосовно здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлофонду. Відповідний закон було ухвалено ще 2006 року, але зрештою так і не запрацював

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

До другого читання готують законопроєкт №6458 про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлофонду. За словами Олени Шуляк, на законодавчому рівні не було закріплено механізмів, які дозволяють реалізовувати всі програми реконструкції.

“Щоб нормально реалізувати програми з комплексної реконструкції застарілого житла, маємо вирішити питання щодо прозорої взаємодії місцевої влади із забудовниками та щодо проведення конкурсів на реконструкцію. На цьому наголосила під час круглого столу присвяченому обговоренню законопроєкту №6458, який готується до другого читання”, — зауважила Шуляк.

В Україні на сьогодні налічується понад 30 тисяч багатоквартирних будинків, що належать до застарілого житлофонду. Близько 200 з них визнано аварійними, які не лише некомфортні для жильців, а й небезпечні для навколишнього середовища.

До процесу підготовки комплексної реконструкції застарілих кварталів мають залучити місцеву владу, а не інвесторські організації. Органи місцевого самоврядування мають розробляти містобудівну документацію.

За її словами, були негативні приклади, коли створені кишенькові проєктні організації розробляли детальний план території, і лише вони могли бути допущені до роботи з певними інвесторами.

“Тому ми в комітеті підтримуємо ідею, що саме місцева влада має планувати розвиток міста без втручання інвесторів”, — сказала вона.