Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна прагне до повноправного членства в Європейському союзі.

Про це Глава держави заявив в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.

“З часу підписання Угоди про асоціацію ЄС став головним торговельним партнером України, частка якого становить вже понад 40% нашої зовнішньої торгівлі. Від початку безвізового режиму у 2017-му українці здійснили 50 мільйонів подорожей до країн Євросоюзу”, – зазначив президент.

За його словами, Україна хоче повної інтеграції до ЄС, адже може багато чого дати Європі, і від ситуації в Україні залежить чимало на Європейському континенті.

“Тож було б логічно, якби Україна стала повноправним членом Європейського союзу. Ми прагнемо отримати від ЄС чітку, ясно сформульовану перспективу членства для України”, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що на саміті Україна – ЄС 1 жовтня у Брюсселі будуть проговорюватися питання подальшого поглиблення інтеграції, а також адаптація торговельної частини угоди про асоціацію до сучасних економічних реалій.