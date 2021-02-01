Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Фракція “Європейська Солідарність” зареєструвала законопроєкт, який передбачає збільшення витрат на субсидії у держбюджеті на 7 млрд грн – за рахунок скорочення фінансування Офісу президента та силових структур.

“У країні видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян. Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже вдвічі”, – зазначила народна депутатка Ніна Южаніна.

Депутати Дніпровської міської ради за ініціативи “ЄС” також вимагають збільшити видатки на субсидії у зв’язку з підвищенням тарифів.

“Влада обіцяла знизити тарифи вдвічі, але їм вдалось знизити тільки субсидії з 71 мільярда гривень до 36 мільярдів. Також скасування правила 100 кіловат пільгової електроенергії б’є по соціально незахищеним верствам населення”, – заявив голова партії “ЄС” у Дніпровській міській раді Каміль Примаков.

“Влада пішла на закупівлю дешевої електроенергії в Білорусії. Це є дуже небезпечним кроком, тому що саме через Білорусь до нас йде російська електрика. А це означає, що гроші, що сплачує Україна, йдуть державі-агресору. Також застерігаємо владу від прямих закупівель російського газу. Варто нагадати, що дешевий російський газ коштував Україні заключенням Харківських угод, втратою Криму та війною на Донбасі”, – йдеться у зверненні.