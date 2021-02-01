Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
Фракція “Європейська Солідарність” зареєструвала законопроєкт, який передбачає збільшення витрат на субсидії у держбюджеті на 7 млрд грн – за рахунок скорочення фінансування Офісу президента та силових структур.
“У країні видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян. Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже вдвічі”, – зазначила народна депутатка Ніна Южаніна.
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Депутати Дніпровської міської ради за ініціативи “ЄС” також вимагають збільшити видатки на субсидії у зв’язку з підвищенням тарифів.
“Влада обіцяла знизити тарифи вдвічі, але їм вдалось знизити тільки субсидії з 71 мільярда гривень до 36 мільярдів. Також скасування правила 100 кіловат пільгової електроенергії б’є по соціально незахищеним верствам населення”, – заявив голова партії “ЄС” у Дніпровській міській раді Каміль Примаков.
“Влада пішла на закупівлю дешевої електроенергії в Білорусії. Це є дуже небезпечним кроком, тому що саме через Білорусь до нас йде російська електрика. А це означає, що гроші, що сплачує Україна, йдуть державі-агресору. Також застерігаємо владу від прямих закупівель російського газу. Варто нагадати, що дешевий російський газ коштував Україні заключенням Харківських угод, втратою Криму та війною на Донбасі”, – йдеться у зверненні.
- Раніше тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко запропонував “розблокувати експорт газу з Росії”, який здійснюватимуть “незалежні компанії з РФ”. За словами очільника Міненерго, це такі компанії, як “Роснефть” (контрольний пакет акцій якої належить державній компанії “Роснефтегаз”), “Новатек” і неназвані “європейські компанії”. На думку Вітренка, “це істотно знизить ціну на газ на оптовому ринку”.
- У партії “Європейська Солідарність” розцінили заяву Юрія Вітренка про плани відновити експорт газу із Росії як доказ того, що вище керівництво України має намір повернути її в енергетичну залежність від Москви.