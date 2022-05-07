У Державному агентстві лісових ресурсів пропонують змінити принцип вирубки лісу під час війни, однак екоактивісти переконані, що це корупційна схема.

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України опублікований на сайті держагентства.

Він передбачає здійснення санітарної вирубки в карпатських лісах, спрощення системи вирубки рідколісся та скасування екологічних обмежень на всі види санітарних вирубок і закриття публічного доступу до низки реєстрів лісових даних. На думку авторів проєкту, ці зміни дадуть змогу швидше постачати деревину ЗСУ, Нацгвардії чи СБУ.

Водночас у громадській організації “Українська природоохоронна група” заявляють, що ухвалення такого документа може спричинити виникнення нових корупційних схем у сфері лісового господарства та посилити незаконну вирубку.

Наразі фізичні чи юридичні особи можуть надсилати свої зауваження та пропозиції до цього проєкту постанови.