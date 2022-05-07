Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України опублікований на сайті держагентства.

Він передбачає здійснення санітарної вирубки в карпатських лісах, спрощення системи вирубки рідколісся та скасування екологічних обмежень на всі види санітарних вирубок і закриття публічного доступу до низки реєстрів лісових даних. На думку авторів проєкту,   ці зміни дадуть змогу швидше постачати деревину ЗСУ, Нацгвардії чи СБУ.

Водночас у громадській організації “Українська природоохоронна група” заявляють, що ухвалення такого документа може спричинити виникнення нових корупційних схем у сфері лісового господарства та посилити незаконну вирубку.

Наразі фізичні чи юридичні особи можуть надсилати свої зауваження та пропозиції до цього проєкту постанови.