Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо обов'язковості використання рідкого біопалива у галузі транспорту.

Про це повідомляють #Букви.

Документ № 3356-д підтримали 293 народні депутати.

Його метою є “створення нормативно-правової бази для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті”.

Проєкт закону спрямований на імплементацію положень директиви Євросоюзу від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Як пояснили в пресслужбі Кабінету Міністрів, законопроєкт має створити законодавчий механізм “для розвитку конкурентного ринку виробництва і використання біоетанолу та біокомпонентів на транспорті в Україні”. Це стане “важливим кроком на шляху заміщення нафти і нафтопродуктів”.

Законопроєкт передбачає:

1. Встановлення обов’язкової частки рідкого біопалива (квот) у загальному річному обсязі продажу бензину: із 1 травня 2022 року – не менше 5%. Йдеться про бензини автомобільні, що відпускаються з місць виробництва пального, місць оптової торгівлі пальним та місць роздрібної торгівлі пальним.

Виняток становлять бензини з октановим числом 98 і вище та бензини, що поставляються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву, а також для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

2. Запровадження обліку та контролю вмісту біокомпонентів у бензинах.

3. Встановлення відповідальності за недотримання квот суб’єктами господарювання, які займаються виробництвом, імпортом та реалізацією бензинів на митній території України.

4. Введення вимог щодо дотримання критеріїв сталості для біопалива із 1 липня 2022 року.

5. Технічні характеристики палива з біокомпонентами обов’язково повинні відповідати вимогам технічних регламентів, європейських стандартів та інших нормативно-правових актів.

У Кабміні прогнозують, що ухвалення законопроєкту в цілому дозволить:

• скоротити викиди парникових газів у транспортній сфері;

• залучити інвестиції у виробництво рідкого біопалива;

• стимулювати будівництво нових потужностей із виробництва біоетанолу;

• активізувати агрохолдинги та спиртові заводи щодо виробництва рідких біопалив;

• створити нові робочі місця;

• збільшити надходження податків до бюджетів різних рівнів.