Про повідомив заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняков у Facebook.

“Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто “стрілялки”, а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців. До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу”, – написав Борняков.

Він підкреслив, що ця індустрія вже давно перетворилася на справжній бізнес, який приносить багато користі і можливостей як локального, так і світового масштабу.