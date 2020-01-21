В Міністерстві юстиції України повідомили, що запровадження в країні класичного інституту присяжних можливе вже у 2021 році.

Про це розповів заступник міністра юстиції України Олександр Банчук, повідомляє пресслужба відомства.

Він зауважив, що хоча Конституцією України закріплюється, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних, принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику. Для формального виконання цієї норми Конституції суд народних засідателів у 2012 році було перейменовано на суд присяжних, але фактично цей інститут не є судом присяжних у класичному розумінні.

Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук додала, що запровадження суду присяжних має епохальне значення та є важливою гарантією права на справедливий суд для кожної людини в Україні. На її думку, запит людей на справедливість необхідно задовольнити через створення реального суду присяжних.

Зазначається, що минулого року правозахисники та науковці разом з Міністерством юстиції України підготували два законопроєкти, які були нещодавно зареєстровані у парламенті.

“Один законопроєкт передбачає внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо формування списку присяжних. Другий законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та до закону про Державний реєстр виборців. Сподіваємося, що вже цього року запропоновані зміни будуть схвалені парламентом та вступлять в силу у 2021 році”, – повідомив заступник міністра юстиції.

Ці законопроєкти покликані забезпечити незалежність присяжних від головуючого судді на законодавчому рівні, що дозволить підвищити якість та ефективність роботи органів досудового розслідування та посилити змагальність сторін у процесі.

Відповідно до законопроєкту, суд присяжних буде здійснюватися колегією із 7 присяжних. Суд присяжних засідатиме окремо і виноситиме не вирок, а вердикт. Для цього присяжні мають відповісти на наступні питання: чи була подія злочином, чи винен підсудний у вчиненні злочину.

Присяжних пропонують набирати за списками виборців. Зараз перелік присяжних затверджують місцеві ради за згодою самих громадян, які захотіли стати присяжними. Саме з цієї причини в Україні бракує присяжних. До всього за такого порядку вони були невмотивовані, що призводило до відкладання і зриву судових процесів. Якщо присяжні будуть обиратися за списком виборців, то це буде означати фактично не право громадянина бути присяжним, а обов’язок. При цьому завдання держави полягає у тому, щоб створити умови аби обов’язок був достатньо почесним, а його виконання відшкодовувалося.