На думку голови Міністерства охорони і здоров’я (МОЗ), цього замало для проходження чергової хвилі зростання захворюваності. Він наголосив, що медична система справляється при масовій вакцинації населення.

“Світовий приклад показує, що навіть при великих кількостях інфікованих медичні системи можуть справлятися з пандемічним навантаженням. Але за однієї умови. Ця умова – масова вакцинація, оскільки щеплення проти COVID-19 – це можливість уникнути госпіталізації та ускладнень при інфікуванні”, – сказав Віктор Ляшко.

Зокрема, за словами міністра, в Україні вже виявляли випадки інфікування вірусами грипу. Це означає, що по країні наразі триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій.

У планах міністерства на 2022 рік охопити щепленнями 70% дорослого населення країни. Зокрема очікується, що повний курс вакцинації отримають люди старшого віку, для яких коронавірус може бути особливо небезпечним.

На брифінгу минулого дня Віктор Ляшко зазначав, що найближчими двома тижнями кількість захворілих за добу може збільшитися до 60 тисяч осіб. Минулого тижня був рекорд захворюваності коронавірусом, коли на добу виявляли близько 44 тисячі інфікованих. Зростання кількості виявлених випадків спостерігається в Україні вже четвертий тиждень. Минулого тижня лабораторно підтвердили 242 тисяч 942 випадки хвороби.

Міністр наголошує, що кожен охочий може зробити щеплення проти COVID-19 безплатно. Для цього треба мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та декларацію із сімейним лікарем. Проте відсутність декларації не є підставою для того, щоб людині відмовили у вакцинації проти COVID-19.