У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що коефіцієнт виявлення COVID-випадків в країні на сьогодні є критичним.

Про це в інтерв’ю “Ліга.net” заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

“Серед багатьох показників, які в нас використовують у рамках адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним”, – зазначив Кузін.

При цьому він зауважив, що в Україні ще не розпочалася нова хвиля захворюваності.

“Спостерігаємо вже восьмий тиждень поспіль зростання захворюваності на ковід. Навантаження на систему охорони здоров’я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем – на 17%, апарати ШВЛ – на 8%” – сказав головний санлікар, зауваживши, що відповідно до вимог ВООЗ і Європейського центру контролю та профілактики хвороб, маємо утримувати коефіцієнт виявлення нових випадків на рівні 3%.

Але зараз лише три з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці – це 24 області й окремо місто Київ.

3% – це означає, що зі ста протестованих лише троє отримали позитивний тест на коронавірус.

“Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%. Це означає, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відслідковуванням контактних випадків, за швидкою локалізацією спалахів на рівні об’єднаних територіальних громад, що треба пришвидшувати або збільшувати кількість тестів”, – сказав Ігор Кузін.