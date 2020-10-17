В Україні летальність від коронавірусу COVID-19 становить 2%, або навіть менше.

Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“2% летальність в Україні. При тому, що Україна не переглядала показників по підрахунку летальних випадків, а залишилася так, як розпочинала”, – зазначив він.

Ляшко уточнив, що в статистику летальних випадків заносять також смерті заражених коронавірусом, але не від COVID-19.

“Ми говоримо про кількість випадків летальних, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все рівно летальність сьогодні вже менше 2%”, – наголосив головний санлікар.

За словами Ляшка, загалом у світі летальність зменшилася з 7% до 3%.

“Тобто вже лікарі знайшли певні підходи до виведення з критичного стану хворих на коронавірусну хворобу”, – заявив він.

(На відео – з 17:16)