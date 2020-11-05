Для закриття лікарняного в Україні не обов'язково потрібен негативний результат тесту на коронавірус. Лікар може прийняти рішення на основі інших показників.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 листопада.

За його словами, все частіше з’являються випадки, коли українців не допускають до роботи після закриття лікарняного, якщо немає негативного тесту на коронавірус. Однак це суперечить законодавству.

Ляшко закликав утриматися від булінгу працівників. Людей, які одужали та отримали медичну довідку про завершення лікарняного, можна допускати до роботи.

Лікар може закрити лікарняний пацієнту з коронавірусом якщо:

минуло 10 днів від початку симптомів, при цьому 3 дні симптоми відсутні;

минуло 10 днів від першого позитивного ПЛР-тесту, при цьому останні 3 дні симптоми відсутні;

пацієнт отримав негативний результат ПЛР-тесту.

Нагадаємо, що станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні підтверджено 9850 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником.