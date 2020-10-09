В Україні лікування одного хворого на коронавірус COVID-19 вартує, в середньому, 20 тисяч гривень. Це без урахування коштів, які на лікування виділяє місцева влада.

Про це повідомив виконуючий обов’язки Національної служби здоров’я Андрій Віленський в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Він пояснив, що 20 тисяч гривень – це сума, яку витрачають з державного бюджету на лікування одного пацієнта в стаціонарі. Гроші направляють на покупку медикаментів і забезпечення витратними матеріалами пацієнта у відділенні інтенсивної терапії. В день на це йде близько 5 тисяч гривень.

Що стосується пацієнтів, яким не потрібен такий рівень лікування, і вони лежать в звичайних палатах – це вартує державі від 900 гривень на день за людину.

За словами Віленського, на сьогоднішній день МОЗ справляється з поставленими завданнями і в повній мірі допомагає хворим на коронавірус.