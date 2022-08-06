Правоохоронці припинили діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвідувальні дані про дислокацію та переміщення українських військових на сході України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Російські агенти збирали інформацію та дані про зміну місцеперебування ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини. Також зловмисники розповідали окупантам про наслідки обстрілів регіону, про масштаби руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Злочинці передавали загарбникам зібрані дані через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з фото та відео матеріалами.

До цієї групи агентів РФ належало 6 місцевих жителів, які були завербовані російськими спецслужбами після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

“Одним зі “зв’язкових” мережі був представник окупаційної адміністрації РФ – посадовець так званого “верховного суду ДНР”, який причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Під час слідства було встановлено, що колаборант передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні. Крім того, він переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії РФ.