Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Операція “дон гон дон” триває. До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався заступник командира 4-го батальйону полку імені Кадирова підполковник Заур Дімаев. Він пропустив заняття з топографії, а тому вже правильно повернувся додому”, – йдеться у повідомленні.

За даними проросійського видання “Московский комсомолец”, автомобіль “УАЗ Патріот” потрапив під вогонь ЗСУ. Всередині транспортного засобу перебував підполковник та інші “кадирівці”. Загинули Дімаєв та водій машини. Поранення отримали ще чотири окупанти.

Зазначено, що його ліквідували в Комишувасі. Проте невідомо, в якій саме — у Запорізькій чи Луганській області.