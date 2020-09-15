Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкартел заявив, що в Україні лише 74 школи не мають доступу до інтернету.

Про це він заявив в інтерв’ю порталу Mind.

“74 школи зараз не підключено до інтернету. На початок 2020 року їх було близько 750, на початок літа – 600, у липні-серпні – 254. Тому не все так погано. Якщо ж йдеться про понад 6000 шкіл, що не мають надшвидкісного інтернету, то й в мене його немає… У мене навіть ні планшета, ні ноутбука немає. Мені вистачає телефона”, – сказав міністр.

За його словами, доступу до інтернету не мають школи в гірських районах, на півночі, а также деякі регіони Одеської області – там, де інтернет-провайдеру у зв’язку з малою щільністю населення не вигідно встановлювати вишки.

На запитання, що робити дітям, чиї батьки не можуть придбати ноутбуки і планшети для дистанційного навчання, Шкарлет відповів наступне: “Вчитель дає роздруковані додаткові матеріали, наприклад, на тиждень і тримає зв’язок телефоном, дає завдання, пояснює”.

За його словами, надважливе значення мають підручники. Наприклад, 7 класи забезпечено на 90%.