Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.
Ці дві області – Херсонська та Кіровоградська.
Послабляти карантин не мають права:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
В повідомленні сказано, що в цих регіонах незадовільний “показник інцидентності”.
Також повідомляється, що в країні показник захворюваності на 100 тис. населення протягом останніх двох тижнів становить в середньому 107. Норма – 40. В Києві цей показник становить 152,3. У Тернопільській області це 400,8, а в Чернівецькій – 208,2.
- З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.