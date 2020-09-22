В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що лише дві області наразі готові до послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Ці дві області – Херсонська та Кіровоградська.

Послабляти карантин не мають права:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

В повідомленні сказано, що в цих регіонах незадовільний “показник інцидентності”.

Також повідомляється, що в країні показник захворюваності на 100 тис. населення протягом останніх двох тижнів становить в середньому 107. Норма – 40. В Києві цей показник становить 152,3. У Тернопільській області це 400,8, а в Чернівецькій – 208,2.