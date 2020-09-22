Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Ці дві області – Херсонська та Кіровоградська.

Послабляти карантин не мають права:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

В повідомленні сказано, що в цих регіонах незадовільний “показник інцидентності”.

Також повідомляється, що в країні показник захворюваності на 100 тис. населення протягом останніх двох тижнів становить в середньому 107. Норма – 40. В Києві цей показник становить 152,3. У Тернопільській області це 400,8, а в Чернівецькій – 208,2.

  • З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
  • Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.