Про це Ірина Фріз повідомила у Facebook.
Одним з наслідків запропонованої оптимізації має стати зникнення Міністерства у справах ветеранів.
“Більш за все засмутило, що на Мінветі поставили хрест в цій реформі. Тобто в країні, в якій буде декілька мільйонів ветеранів та членів їх родин не буде профільного міністерства. Не змогли закрити в 2019, бо Зеленський пообіцяв на ветеранському форумі зберегти відомство, так під час/після війни прагнуть помножити “на нуль”, – зазначила вона.
Нардепка впевнена, що це писала людина, яка не була сама на фронті і не спілкувалась з ветеранами або членами родин загиблих, інакше вона або вони б цього ніколи не написали.
Фріз також переконана, що держава яка не піклується про своїх захисників, матиме прямі соціальні загрози, супротив та не сприйняття.
- Нагадаємо, у всіх областях до 2023 року планували створити сучасні реабілітаційні центри, у яких надаватимуть послуги з психологічної реабілітації військовослужбовцям і ветеранам. Мінветеранів хотіли залучити найкращі практики, зокрема — міжнародний досвід.
- За словами нардепки “Слуги народу” Мар’яни Безуглої, уже кілька місяців вона працює в зоні бойових дій за власною ініціативою.
- Раніше виконавча директорка “Лабораторії законодавчих ініціатив” заявила про припинення будь-якої співпраці з Мар’яною Безуглою через проєкт закону про розстріл військових та ситуацію з Бутусовим.