Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз оприлюднила попередній план зміни структури Кабінету міністрів. В процесі оптимізації, влада планує зменшити кількість міністерств, об’єднуючи їх між собою.

Про це Ірина Фріз повідомила у Facebook.

Одним з наслідків запропонованої оптимізації має стати зникнення Міністерства у справах ветеранів.

“Більш за все засмутило, що на Мінветі поставили хрест в цій реформі. Тобто в країні, в якій буде декілька мільйонів ветеранів та членів їх родин не буде профільного міністерства. Не змогли закрити в 2019, бо Зеленський пообіцяв на ветеранському форумі зберегти відомство, так під час/після війни прагнуть помножити “на нуль”, – зазначила вона.

Нардепка впевнена, що це писала людина, яка не була сама на фронті і не спілкувалась з ветеранами або членами родин загиблих, інакше вона або вони б цього ніколи не написали.

Фріз також переконана, що держава яка не піклується про своїх захисників, матиме прямі соціальні загрози, супротив та не сприйняття.