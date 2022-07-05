Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що в Україні розглянуть можливість цифровізації окремих елементів процесу взяття на військовий облік.

Про це він повідомив у коментарі УНН.

Відповідаючи на запитання щодо можливого осучаснення процедури взяття громадян на військовий облік, він зазначив, що у нас є загальна політика держави – це “країна у смартфоні”, тому таке питання як облік військовозобов’язаних надалі також може бути принаймні на перших кроках частково переведено в цифровий режим з використанням “Дії”.

Мотузяник зауважив, що підготовка до реалізації окремих пунктів вже ведеться відповідними міністерствами.

Також він зазначив, що головне завдання зараз — забезпечити баланс між правами й свободами громадян та умовами воєнного стану.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров спростував інформацію про підготовку проєкту цифрових повісток у “Дії”. Він закликав не читати росЗМІ, тому що вони працюють фейками й дестабілізують нашу країну, та наголосив, що повісток у “Дії” “точно не буде ніколи”.