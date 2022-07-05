Про це він повідомив у коментарі УНН.
Відповідаючи на запитання щодо можливого осучаснення процедури взяття громадян на військовий облік, він зазначив, що у нас є загальна політика держави – це “країна у смартфоні”, тому таке питання як облік військовозобов’язаних надалі також може бути принаймні на перших кроках частково переведено в цифровий режим з використанням “Дії”.
Мотузяник зауважив, що підготовка до реалізації окремих пунктів вже ведеться відповідними міністерствами.
Також він зазначив, що головне завдання зараз — забезпечити баланс між правами й свободами громадян та умовами воєнного стану.
Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров спростував інформацію про підготовку проєкту цифрових повісток у “Дії”. Він закликав не читати росЗМІ, тому що вони працюють фейками й дестабілізують нашу країну, та наголосив, що повісток у “Дії” “точно не буде ніколи”.
- Нагадаємо, у мережі поширюються фейки про те, що вручення повісток на блокпостах чи на вулицях нібито є порушенням закону, а також про те, що отримання повістки означає миттєву мобілізацію.
- На пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі військові видавали відпочивальникам призовного віку повістки до військкомату.
- Головнокомандувач ЗСУ опублікував порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.