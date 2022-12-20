Майже 13 тисячам здобувачам освіти в Україні надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, зараз триває процес переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно.

Станом на 19 грудня 2022 року підтверджено та надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням майже 13 тис. здобувачів.

Відтак, до Міністерства освіти і науки України надійшло 22 643 звернення щодо переведення на бюджетні місця здобувачів освіти від 311 закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Сергій Шкарлет наголосив, що всі здобувачі, які мають на це право та подали підтвердні документи до 18 листопада 2022 року, будуть переведені на бюджетні місця.

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки раніше заявило про те, що учасники бойових дій та їхні діти мають право на отримання пільг на навчання. Відтак, учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна цільова підтримка для здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Чинне законодавство передбачає низку наступних пільг: повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів; пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти; соціальні стипендії; безоплатне забезпечення підручниками; безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти; безоплатне проживання в гуртожитку.

Серед тих, хто може отримати пільги – учасники бойових дій та їхні діти, що навчаються на денній формі навчання у закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти віком до 23 років.