В Україні станом на серпень 2021 року майже пів тисячі шкіл мають вуличні вбиральні.

Про це поінформував міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час форуму “Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху”.

За словами очільника Міносвіти, у 2020 році шкіл із вуличними вбиральнями в Україні було 512. Тепер же таких навчальних закладів 467.

Шкарлет уточнив, що обговорив із головою комітету Верховної Ради з питань освіти Сергієм Бабаком (“Слуга народу”) можливий перерозподіл коштів, щоб у 2022 році обладнати вбиральні у школах.

“На сьогодні 467 їх залишилося (шкіл, що мають вуличні вбиральні, – ред.). Але при цьому ми дозволимо використовувати на наступний рік залишки (коштів, – ред.) на те, щоб вуличні вбиральні були доведені до нормального стану”, – заявив Шкарлет.

Бабак, своєю чергою, заявив, що через програму “Спроможна школа” (через субвенцію) було вже профінансовано “десятки таких проєктів цього року для тих, у кого не було взагалі внутрішніх приміщень”.

“Це і водовідведення, і підключення каналізації, і підключення води, коли це стане можливо для того, щоби зробити туалети всередині. Але ми маємо зрозуміти, що не тільки є туалети на вулиці, а іноді туалети в приміщенні не дуже відповідають людським санітарним нормам”, – додав він.

(На відео – з 1 год. 19 хв.)

Варто зауважити, що станом на травень 2019 року в Україні 680 шкіл не мали внутрішніх вбиралень (або приблизно 10% загальної кількості).

У грудні 2020 року Міністерство охорони здоров’я України представило новий санітарний регламент для шкіл, згідно з яким у школах повинні бути внутрішні санітарні вузли. В МОЗ тоді зазначали, що кожна десята школа в Україні має зовнішній туалет, що несе ризики виникнення у дітей урологічних і сечостатевих хвороб.