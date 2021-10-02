Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 692 особи. Водночас одужало 3 469 осіб, а летальних випадків зафіксовано 203.
За добу було протестовано 46 962 особи методом ПЛР, 11 787 осіб – методом ІФА, 32 354 особи – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло 2 447 222 особи; одужали – 2 261 924 особи; летальних випадків – 56 649; проведено ПЛР-тестувань – 12 922 388.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.
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