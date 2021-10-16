Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 859 осіб. Водночас одужала 5 874 особи, а летальних випадків зафіксовано 277.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 623 882 особи; одужали – 2 322 456 осіб; летальних випадків – 60 414; проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) і Херсонській (831) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 525 випадків;
- Вінницька область – 208 випадків;
- Волинська область – 229 випадків;
- Дніпропетровська область – 669 випадків;
- Донецька область – 563 випадки;
- Житомирська область – 666 випадків;
- Закарпатська область – 96 випадків;
- Запорізька область – 917 випадків;
- Івано-Франківська область – 232 випадки;
- Київська область – 365 випадків;
- Кіровоградська область – 69 випадків;
- Луганська область – 592 випадки;
- Львівська область – 927 випадків;
- Миколаївська область – 207 випадків;
- Одеська область – 1 321 випадок;
- Полтавська область – 152 випадки;
- Рівненська область – 514 випадків;
- Сумська область – 749 випадків;
- Тернопільська область – 163 випадки;
- Харківська область – 1 293 випадки;
- Херсонська область – 831 випадок;
- Хмельницька область – 423 випадки;
- Черкаська область – 291 випадок;
- Чернівецька область – 516 випадків;
- Чернігівська область – 465 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу проти COVID-19 було вакциновано 148 438 людей. Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовані – 68 858 людей.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.
- Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
- 12 жовтня уряд установив “червоний” рівень епідемічної безпеки в Херсонській області.
- 15 жовтня Уряд установив “червоний” рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.