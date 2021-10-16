За минулу добу, 15 жовтня, в Україні 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 105 дітей та 204 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 859 осіб. Водночас одужала 5 874 особи, а летальних випадків зафіксовано 277.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 623 882 особи; одужали – 2 322 456 осіб; летальних випадків – 60 414; проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) і Херсонській (831) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 525 випадків;

Вінницька область – 208 випадків;

Волинська область – 229 випадків;

Дніпропетровська область – 669 випадків;

Донецька область – 563 випадки;

Житомирська область – 666 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 917 випадків;

Івано-Франківська область – 232 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 69 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 927 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 1 321 випадок;

Полтавська область – 152 випадки;

Рівненська область – 514 випадків;

Сумська область – 749 випадків;

Тернопільська область – 163 випадки;

Харківська область – 1 293 випадки;

Херсонська область – 831 випадок;

Хмельницька область – 423 випадки;

Черкаська область – 291 випадок;

Чернівецька область – 516 випадків;

Чернігівська область – 465 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу проти COVID-19 було вакциновано 148 438 людей. Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовані – 68 858 людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.