Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 843 особи;
- летальних випадків – 230;
- одужало – 4 630 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 438 468 осіб;
- одужало – 1 214 876 осіб;
- летальних випадків – 27 915;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), Києві (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 896 випадків;
- Вінницька область – 940 випадків;
- Волинська область – 272 випадки;
- Дніпропетровська область – 665 випадків;
- Донецька область – 499 випадків;
- Житомирська область – 1 310 випадків;
- Закарпатська – 568 випадків;
- Запорізька область – 272 випадки;
- Івано-Франківська область – 695 випадків;
- Київська область – 697 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 704 випадки;
- Миколаївська область – 358 випадків;
- Одеська область – 757 випадків;
- Полтавська область – 304 випадки;
- Рівненська область – 269 випадків;
- Сумська область – 431 випадок;
- Тернопільська область – 566 випадків;
- Харківська область – 688 випадків;
- Херсонська область – 87 випадків;
- Хмельницька область – 491 випадок;
- Черкаська область – 338 випадків;
- Чернівецька область – 658 випадків;
- Чернігівська область – 292 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.