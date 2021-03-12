За минулу добу, 11 березня, в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 843 особи;

летальних випадків – 230;

одужало – 4 630 осіб;

здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 438 468 осіб;

одужало – 1 214 876 осіб;

летальних випадків – 27 915;

проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), Києві (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 940 випадків;

Волинська область – 272 випадки;

Дніпропетровська область – 665 випадків;

Донецька область – 499 випадків;

Житомирська область – 1 310 випадків;

Закарпатська – 568 випадків;

Запорізька область – 272 випадки;

Івано-Франківська область – 695 випадків;

Київська область – 697 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 704 випадки;

Миколаївська область – 358 випадків;

Одеська область – 757 випадків;

Полтавська область – 304 випадки;

Рівненська область – 269 випадків;

Сумська область – 431 випадок;

Тернопільська область – 566 випадків;

Харківська область – 688 випадків;

Херсонська область – 87 випадків;

Хмельницька область – 491 випадок;

Черкаська область – 338 випадків;

Чернівецька область – 658 випадків;

Чернігівська область – 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.