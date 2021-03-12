Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 843 особи;
  • летальних випадків – 230;
  • одужало – 4 630 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 438 468 осіб;
  • одужало – 1 214 876 осіб;
  • летальних випадків – 27 915;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), Києві (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 896 випадків;
  • Вінницька область – 940 випадків;
  • Волинська область – 272 випадки;
  • Дніпропетровська область – 665 випадків;
  • Донецька область – 499 випадків;
  • Житомирська область – 1 310 випадків;
  • Закарпатська – 568 випадків;
  • Запорізька область – 272 випадки;
  • Івано-Франківська область – 695 випадків;
  • Київська область – 697 випадків;
  • Кіровоградська область – 78 випадків;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 704 випадки;
  • Миколаївська область – 358 випадків;
  • Одеська область – 757 випадків;
  • Полтавська область – 304 випадки;
  • Рівненська область – 269 випадків;
  • Сумська область – 431 випадок;
  • Тернопільська область – 566 випадків;
  • Харківська область – 688 випадків;
  • Херсонська область – 87 випадків;
  • Хмельницька область – 491 випадок;
  • Черкаська область – 338 випадків;
  • Чернівецька область – 658 випадків;
  • Чернігівська область – 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
  • Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.

 