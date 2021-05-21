Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 785 осіб;
  • летальних випадків – 202;
  • одужало – 12 845 особи;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 26 154 осіб,
  • методом ІФА – 11 454 осіб,
  • експрес-тестами – 24 969 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 2 175 382 осіб;
  • одужало – 1 929 039 особи;
  • летальних випадків – 49 101;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.