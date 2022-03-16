Про це пише американський новинний сайт BuzzFeed.
Вшанувати старшого брата зібралося все село Дуліби, яке розташоване на Заході України, де проживає 3000 осіб. Зіп’явши руки в молитовній формі, вони вишикувалися вулицями, а у гробі несли тіло Кирила всередину маленької дерев’яної церкви. Священики співали “Страдаюча мати”, розповідали про хоробрість Кирила та говорили, що він приніс найвищу жертву за свою країну та народ. У повітрі повис солодкий аромат ладану.
Потріски гвинтівок налякали деяких зморених війною людей у натовпі. Багато хто поклав руки на серця і заспівав державний гімн, який починається з рядка “Ще не вмерли України ні слава, ні воля”.
28-річний старший лейтенант і десантник Василь, який уперше прийшов до Збройних сил України 20-річним у 2014 році, був убитий російськими військами на Південному фронті в Миколаєві 3 березня.
13 березня 35-річний Кирило загинув під час шквалу російських ракет, які вразили Міжнародний центр миротворчості та безпеки в Яворові.
Після трьох тижнів важких боїв повномасштабного вторгнення РФ в Україну посилилося ракетними обстрілами аеропортів, військових об’єктів та житлових районів. Майже немає жодної області, якої б не торкнулась війна, що є найбільшою в Європі з часів Другої світової війни.
16 березня Зеленський заявив, що переговори з Москвою починають “звучати більш реалістично”.
- Нагадаємо, міжнародний Суд ООН наказав РФ негайно припинити війну в Україні. На найвищому юридичному рівні засвідчили, що росія безпідставно вдерлася в іншу суверенну державу.
- Лідери республіканців у Палаті представників заявили журналістам у середу, що вони глибоко зворушені відео, яке Президент Зеленський показав Конгресу – про звірства, які Росія вчиняє в Україні. Деякі політики назвали дії Росії “геноцидом”.
- Також російські окупанти обстріляли з “Градів” колону цивільних, коли ті намагалися евакуюватися з оточеного Маріуполя до Запоріжжя.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вшановуватимуть пам’ять загиблих у війні. Хвилина мовчання буде щодня о 9-ій годині ранку.
- Відомі вчені-історики з Тель-Авіва опублікували заяву щодо військових злочинів Росії та спотворення режимом президента РФ Володимира Путіна Голокосту.