За шість днів Агафія Вишивана поховала обох своїх синів, Василя та Кирила Вишиваних, котрі пліч-о-пліч воювали, боронячи власну землю. Троянди на Василевій могилі, ледве зів’яли, як у вівторок вона поклала їх Кирилу.

Про це пише американський новинний сайт BuzzFeed.

Вшанувати старшого брата зібралося все село Дуліби, яке розташоване на Заході України, де проживає 3000 осіб. Зіп’явши руки в молитовній формі, вони вишикувалися вулицями, а у гробі несли тіло Кирила всередину маленької дерев’яної церкви. Священики співали “Страдаюча мати”, розповідали про хоробрість Кирила та говорили, що він приніс найвищу жертву за свою країну та народ. У повітрі повис солодкий аромат ладану.

Потріски гвинтівок налякали деяких зморених війною людей у ​​натовпі. Багато хто поклав руки на серця і заспівав державний гімн, який починається з рядка “Ще не вмерли України ні слава, ні воля”.

28-річний старший лейтенант і десантник Василь, який уперше прийшов до Збройних сил України 20-річним у 2014 році, був убитий російськими військами на Південному фронті в Миколаєві 3 березня.

13 березня 35-річний Кирило загинув під час шквалу російських ракет, які вразили Міжнародний центр миротворчості та безпеки в Яворові.

Після трьох тижнів важких боїв повномасштабного вторгнення РФ в Україну посилилося ракетними обстрілами аеропортів, військових об’єктів та житлових районів. Майже немає жодної області, якої б не торкнулась війна, що є найбільшою в Європі з часів Другої світової війни.

16 березня Зеленський заявив, що переговори з Москвою починають “звучати більш реалістично”.