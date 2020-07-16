Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3 % дітей річного віку отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я.

За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9 %, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95 %.

Водночас, за 5 місяців 2019 року вакциною КПК було щеплено 41,9 % дітей до року. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2 %.

“Вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій. Центр громадського здоров’я України, Всеукраїнська асоціація дитячої імунології та Українська Академія Педіатричних Спеціальностей виступають за імунізацію під час пандемії COVID-19”, – наголосили Центрі.