Відповідне рішення ухвалили на засіданні Комітету, повідомляють #Букви.
“Є пропозиція підтримати подання Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк та доручити народним депутатам України – членам Комітету – розробити та внести на розгляд парламенту проєкт постанови про перейменування селища”, – сказав голова Комітету, народний депутат від “Слуги народу” Андрій Клочко.
Зазначимо, що Новгородське хочуть перейменувати на Нью-Йорк не випадково. До 1951 року це селище міського типу мало назву Нью-Йорк. Під час обговорення цього питання члени комітету зазначили, що Інститут національної пам’яті підтримує ініціативу перейменування селища.
На відео – з 28:35
Зазначимо, що смт Новгородське розташоване на річці Кривий Торець за 38 км від Донецька.
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