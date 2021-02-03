У середу, 3 лютого, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування селища міського типу Новгородське (Донецька область) на Нью-Йорк.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Комітету, повідомляють #Букви.

“Є пропозиція підтримати подання Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк та доручити народним депутатам України – членам Комітету – розробити та внести на розгляд парламенту проєкт постанови про перейменування селища”, – сказав голова Комітету, народний депутат від “Слуги народу” Андрій Клочко.

Зазначимо, що Новгородське хочуть перейменувати на Нью-Йорк не випадково. До 1951 року це селище міського типу мало назву Нью-Йорк. Під час обговорення цього питання члени комітету зазначили, що Інститут національної пам’яті підтримує ініціативу перейменування селища.

На відео – з 28:35

Зазначимо, що смт Новгородське розташоване на річці Кривий Торець за 38 км від Донецька.