Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незабаром в Україні може з'явитися перший автобан.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

За його словами, перший у країні автобан проляже за маршрутом Краковець-Броди-Рівне.

“За 30 років в Україні не було збудовано жодного автобану. Ми маємо намір це виправити. Цього тижня Укравтодор підписав меморандум, який дасть змогу держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану. Ідеться про будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне”, – написав Шмигаль.

Він додав, що Укравтодор цьогоріч також проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу міста Львів.

“Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор із Євросоюзом”, – зазначив Шмигаль.

Як відомо, Володимир Зеленський у лютому 2020 року анонсував з 1 березня старт проєкту “великого будівництва” доріг на території України. Зазначалося, що в 2020 році потрібно “оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення”, на що передбачено “понад 85 мільярдів гривень”.

У пресслужбі Міністерства фінансів повідомили, що 35 млрд грн на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг взяли з Фонду боротьби з коронавірусом.

Варто відзначити, що колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповідав в інтерв’ю #Буквам, що нова влада підносить як свої досягнення дороги, побудовані ще при п’ятому президентові Петрові Порошенку. Він також допускав, що фінансові зловживання при будівництві доріг можуть становити 20-30 %.