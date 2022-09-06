У першому читанні ухвалили законопроєкт №5749, який стосується введення відповідальності за цькування працівників. Проєкт закону передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт підтримали 297 народних обранців.

У пояснювальній записці йдеться, що мобінг, тобто систематичне цькування, розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах. Форма знущань виглядає як психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності. У випадку з законопроєктом це стосується підлеглих та найманих працівників з боку керівництва.

Формами дискримінації можуть бути створення стосовно них напруженої, ворожої та образливої атмосфери. Зокрема примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

Поняття “мобінг” в Україні з’явилося відносно нещодавно. Поки що на законодавчому рівні протидія цькуванню залишається неврегульованою. Законопроєкт покликаний наблизити українське законодавство до європейського. Також на меті забезпечити захист працівників від дискримінації й психологічного тиску.

Пропонується запровадити штрафи від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. За повторне порушення або скоєне групою осіб передбачено накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.