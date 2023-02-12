Британське озброєння та військові транспортні засоби можуть вироблятися в Україні у межах поглиблення зв’язків країни з НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph.

Високопосадовці оборонної промисловості Великої Британії обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, розглядатиметься як значне зміцнення відносин Лондона з Україною.

Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною, водночас британські компанії прагнуть обійти французьких та німецьких суперників. Розгортається гонка за те, щоб поставити Велику Британію “в передній частині черги”, заявив виданню один з британських керівників.

Будь-яке спільне підприємство, швидше за все, потребуватиме підпису Ріші Сунака. Росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може ще більше розпалити напруженість, проте, переконані у виданні, це вже не злякає західних союзників Києва.

Даунінг-стріт і Міністерство оборони відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

Водночас науковий співробітник дослідницького центру Королівського інституту об’єднаних служб і колишній офіцер британської армії НАТО Ед Арнольд зазначив, що промислове співробітництво сприяє посиленню зв’язку в міжнародних відносинах.

За його словами, такі угоди спрямовані на довгострокову співпрацю Києва та НАТО.

Своєю чергою, Джеймс Блек з аналітичного центру Rand Corporation акцентував, що це може значно допомогти оборонній промисловості України, яка роками “була в основному зосереджена на виробництві та підтримці радянських або місцевих технологій” і “страждала від недостатніх інвестицій, загальмованих реформ, проблем з корупцією”.

У виданні нагадали, що Україна виготовляє за ліцензією деяку ізраїльську та американську стрілецьку зброю, наприклад гвинтівки, і пристосувала деякі свої танки до ізраїльської електроніки.

Цей крок дозволить Україні зберегти робочі місця для десятків тисяч працівників оборони, оскільки Київ переходить від озброєнь російського виробництва до озброєнь стандартів НАТО.

Минулого тижня радник українського державного виробника зброї “Укроборонпрому”, публічно заявив, що хоче укласти угоди із західними компаніями щодо виробництва західної зброї за стандартами НАТО всередині країни. Сергій Марковський заявив західним представникам, що Київ прагне укласти угоди для посилення безпеки в регіоні.