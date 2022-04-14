В Україні планують змінити перелік рекомендованих до вивчення творів у межах "зарубіжної літератури", зокрема з освітньої програми можуть вилучити російських авторів.

Про це сповістив міністр освіти Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону.

За його словами, минулого тижня за ініціативи Міносвіти була організована експертна група для оцінювання “потреби в присутності творів російських авторів у межах курсу літератури”. Фахівці переглядатимуть кожну роботу та вивчатимуть її зміст.

“У межах підступної агресії, яку здійснила Росія, будь-який наратив російський, будь-який наратив належності до чогось російського викликає внутрішнє обурення й агресію в українців. Тому що дуже багато загиблих, зрунованих будинків та скалічених доль”, – пояснив Шкарлет.