Про це сповістив міністр освіти Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону.
За його словами, минулого тижня за ініціативи Міносвіти була організована експертна група для оцінювання “потреби в присутності творів російських авторів у межах курсу літератури”. Фахівці переглядатимуть кожну роботу та вивчатимуть її зміст.
“У межах підступної агресії, яку здійснила Росія, будь-який наратив російський, будь-який наратив належності до чогось російського викликає внутрішнє обурення й агресію в українців. Тому що дуже багато загиблих, зрунованих будинків та скалічених доль”, – пояснив Шкарлет.
- Нагадаємо, Український інститут закликав культурні інституції та митців припинити співпрацю з РФ і не популяризувати російське мистецтво, адже його можуть використовувати задля маніпуляцій та політичної пропаганди.
- Виконавчий комітет Одеської міської ради ухвалив рішення прибрати всі російські міста з Пам’ятного знака міст-побратимів та партнерів Одеси.