Український медіаменеджер та медіаконсультант Олексій Мустафін заявив, що в Україні можуть сформувати нову коаліцію з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

За словами медіаменеджера, спроби переформатувати коаліцію в Верховній Раді і обрати сильного прем’єра є частиною “давньої гри українських еліт в парламентську республіку”.

“Тут є два шари. Перший – це традиційна українська гра в президентську та парламентську республіку. Наявність різних інтересів завжди штовхає Україну, або, принаймні, тих, кого ми називаємо вищим класом українським (за становищем, звичайно, не за якостями) до того, щоб управління відбувалось на основі якогось консенсусу. Тобто, умовно кажучи, їх більше влаштовує парламентська чи прем’єрська республіка, коли є прем`єр, який залежить від різних груп впливу, балансує їх, і завдяки своїм талантам цього балансування утримує владу. Це певною мірою гарантія того, що нікого не “вб’ють” остаточно”, – пояснив він.

Мустафін зазначив, що оскільки ж реальної – не списочної, політичної більшості немає, її треба створювати. А для цього доводиться йти шляхом консенсусу.

“Безумовно, найкращий друг українських президентів – Ігор Коломойський – вже тут як тут. Він вже готовий створювати більшість. Зараз найреальнішим сценарієм, який наполегливо проштовхується, є створення саме такої більшості – “тверді” слуги народу, які орієнтовані на Єрмака і Зеленського і креатури Коломойського всередині “слуг” та поза ними, “Майбах” насамперед. Ну, може ще когось залучать, щоб створити ширшу консенсусну більшість – але знову таки виходячи з реальних потреб. Якщо Зеленський, мовляв, хоче, щоб за щось голосували, він має погодитись на цю більшість”, – додав він.