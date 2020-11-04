Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов допускає введення карантину "вихідного дня" через ситуацію з коронавірусом COVID-19 у нашій країні.

Таку заяву він зробив в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.

За словами міністра, карантин “вихідного дня” міг би допомогти розірвати ланцюг передачі хвороби.

“Ми розглядаємо посилення карантинних обмежень. Я не виключаю, що ми запропонуємо карантин “вихідного дня” – це коли більш суворі обмеження будуть діяти в вихідні дні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби”, – наголосив Степанов.

Він уточнив, що такий карантин передбачає закриття більшої кількості магазинів у суботу-неділю. Не працюватимуть заклади харчування, наприклад, кафе і ресторани (вони будуть працювати тільки на “винос”).

При цьому Степанов виключив можливість введення комендантської години. Він пояснив, що для цього в країні потрібно вводити надзвичайний стан.

“Та не буде ніякої комендантської години… Щоб її ввести, потрібно в країні ввести надзвичайний стан. Він вводиться за рішенням РНБО, потім президента, потім Верховної Ради”, – розповів голова МОЗ.

У відповідь на уточнююче запитання, чи буде МОЗ рекомендувати комендантську годину, Степанов заявив: “Ми не рекомендуємо”.